Gunther en Peggy brengen hulde aan zorg met verpleegster op oprit Nele Dooms

02 april 2020

16u06 5 Buggenhout De hardwerkende verplegers en andere zorgverstrekkers en dokters op een originele manier een hart onder de riem steken. Dat was het opzet van Gunther Spiessens en Peggy Monsieur uit het Hopveld in Buggenhout.

Op de oprit van hun woning gaven ze een eigen versie van een verpleegster vorm, inclusief beschermpak en mondmasker. Een witte paraplu vervangt de witte lakens die nu aan veel woningen uit het raam hangen als symbolische steun voor de zorg. “Het medische personeel heeft nu de handen vol om alles in goede banen te leiden. Ze verdienen onze morele steun”, zeggen Gunther en Peggy. “Zelf houden we ons strikt aan de ‘blijf in uw kot’-regel om zo ons steentje bij te dragen in de bestrijding van het coronavirus.”