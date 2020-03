Guido en Irma vieren huwelijksjubileum: “Getrouwd in de sneeuw” Nele Dooms

04 maart 2020

Guido Van Assche (75) en Irma van Brussel (70) uit Buggenhout vieren hun gouden huwelijksjubileum. Ze stapten precies vijftig jaar geleden in het huwelijksbootje. En daar hebben de twee bijzondere herinneringen aan. “Het had immers gesneeuwd op onze trouwdag”, zegt Irma. “Niet alleen de bruid was in het wit, maar het hele landschap dus. Het zorgde voor een bijzondere sfeer.” Guido is geboren en getogen Buggenhoutenaar, maar zijn Irma werd geboren in Eksaarde en verhuisde later naar Dendermonde. De liefde bracht haar in Buggenhout. De twee kregen twee kinderen. Ondertussen zijn er ook drie kleinkinderen. De twee zijn lid van wandelclub De Vossen van Buggenhout.