Grote verhuis voor Vrije Basisschool Opstal in afwachting van totaalrenovatie schoolgebouw Nele Dooms

20 augustus 2019

14u14 3 Buggenhout Met man en macht werd dinsdag gesleurd en gesjouwd in de Vrije Basisschool Opstal. Leerkrachten en vrijwilligers zorgden voor een grote verhuis vanuit het vertrouwde schoolgebouw aan de Putweg naar nieuwe klascontainers op de site Patattenmolen iets verderop. Aanleiding is een nakende totaalrenovatie van het schoolgebouw. De komende jaren zullen de lessen in containerklassen worden gegeven.

Schoolbanken, kasten, stoelen, boeken, schrijfgerief, knutselmateriaal,.... Allemaal moet het naar de nieuwe stek worden gebracht die de Vrije Basisschool Opstal vanaf september inneemt voor de komende schooljaren. Leerkrachten van de school sleuren dan ook met zware dozen en groot meubilair, om vervolgens hun nieuwe klaslokalen in te richten. Hulp krijgen ze daarbij van vrijwilligers en sympathisanten. Het maakte dat de verhuis heel vlot verloopt, al is het een huzarenklus.

Totaalrenovatie

Aanleiding van de verhuis is een totaalrenovatie die het gebouw van de Vrije Basisschool Opstal, aan de Putweg, te wachten staat. “Vijftien jaar geleden werd bij de Cel Erfgoed al een restauratiedossier ingediend voor het dak, omdat het schoolgebouw een beschermd monument is”, zegt André Meert, die namens het schoolbestuur het project opvolgt en coördineert. “Recent werd een spoedprocedure opgestart, omdat het nu hoog tijd wordt dat er een opknapbeurt plaatsvindt. Zo kan bij hoogdringendheid een premie bekomen worden en komt een startdatum voor de werken nu heel dichtbij. Het dossier is rond en alle aanvragen zijn ingediend. We gaan niet alleen het dak aanpakken, maar ook vloeren en muren, ramen en deuren en elektriciteit. Het hele gebouw wordt in een nieuw kleedje gestoken.”

Containers

Als alternatief onderdak zijn op de site Patattenmolen, ter hoogte van de Boekenschuur, containers geplaatst in modulebouw die ruimte bieden aan tien klassen en een zorgklas. “Deze containerklassen zijn volledig op maat van onze noden gemaakt”, zegt directeur Lut Moernaut. “Ze zijn dan wel wat kleiner dan de klaslokalen die we gewend zijn, maar ze zijn wel voorzien van alle comfort. De lessen zullen er perfect in kunnen plaatsvinden. We huren ze voor vier jaar.”

Speelplein, refter en toiletten doen voorlopig wel nog dienst op de vroegere schoolsite. “Tot zolang de werken niet effectief gestart zijn, kan dat”, zegt Moernaut. “Ook het vijfde en zesde leerjaar blijven voorlopig daar op het gelijkvloers. Dat geeft ons iets meer ruimte op de containersite. Eens de start van de renovatie, volgt natuurlijk ook voor hen een verhuis.”

Voor de ongeveer 180 leerlingen van de Vrije Basisschool Opstal wordt de eerste schooldag op 2 september dan ook spannender dan anders. Zij mogen zich aan een uitgebreide kennismaking en verkenning van de nieuwe schoolsite verwachten.