GROS verdeelt toelagen ontwikkelingssamenwerking Nele Dooms

29 juni 2019

13u30 0

De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) van Buggenhout verdeelt ook dit jaar verschillende toelagen aan projecten in de derdewereld. De gemeenteraad gaf haar fiat. In totaal wordt een budget van 6.500 euro evenredig verdeeld onder zeven ingediende projecten. Bivro vzw, de organisatie in India gesticht door de Buggenhoutse pater Michael Windey om na een tsunami dorpen weer op te bouwen, krijgt 928,57 euro. Eenzelfde bedrag gaat naar Ingobyi, de Buggenhoutse vzw die zich inzet voor moeders en kinderen in Rwanda. Ook de projecten “Los Amigos” in Guatemala, “Tanga Basa”, “Vanakam” voor kansarmen in India, “Loïse” en Caprioolkinderen in Ethiopië kunnen op subsidie rekenen.