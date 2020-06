Groot onderhoud voor Vekenstraat en Kalkenstraat in afwachting van volledige heraanleg later Nele Dooms

17u10 2 Buggenhout Zowel de Vekenstraat als de Kalkenstraat in Buggenhout krijgen een grote opknapbeurt. De werken vinden plaats in afwachting van een latere volledige heraanleg met wegen- en rioleringswerken.

Het gemeentebestuur wil zowel de Vekenstraat als de Kalkenstraat oplappen. De Vekenstraat kent heel wat verzakkingen in de kasseistroken en in de Kalkenstraat is dat het geval in de parkeerstroken. Een aannemer moest de slechte kasseistroken uitbreken en opnieuw aanleggen. Het gemeentebestuur voorziet voor deze werken, die nog dit jaar zullen plaatsvinden, 100.000 euro. “Hiervoor kunnen we 2.500 vierkante meter bestaande kasseien opnieuw aanleggen en zijn we voor zes jaar vrij van verzakkingen en plassen”, zegt schepen van openbare werken Geert Hermans (CD&V).

Grote wegenwerken

Definitief zijn de straten daarmee niet opgelapt, want de gemeente plant hier immers wegen- en rioleringswerken. “Alleen is daar subsidie van de Vlaamse Milieumaatschapij voor nodig en slepen dergelijke dossiers enorm lang aan”, zegt Hermans. “We kunnen de straten er niet laten bijliggen in hun huidige toestand om nog jaren op subsidie te wachten. Vandaar dat we dit jaar al kiezen voor een onderhoud.”

Voor de Vekenstraat is ondertussen wel al een langetermijnvisie uitgetekend. Een rioleringsdossier omvat werken in Vekenstraat, Driehuizen, Biesten en Spiedamstraat. “De bovenbouw voor deze straat willen we op dezelfde manier uitvoeren als de Houtenmolenstraat en Holstraat”, zegt Hermans. “Zo krijgen al deze landelijke straten van Opdorp hetzelfde mooie uitzicht met bruine platte kasseien links en rechts van een betonbaan.”

Voor de Kalkenstraat is een ontwerper aangeduid voor nieuwe fietspaden en nieuwe parkeerstroken tussen de Bovendonkstraat en de Kasteelstraat. “We hopen deze legislatuur het ontwerp klaar te stomen, zodat begin volgende legislatuur de werken kunnen worden uitgevoerd”, zegt Hermans.