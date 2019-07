Groendienst krijgt versterking Nele Dooms

12 juli 2019

13u24 0 Buggenhout De gemeentelijke Groendienst van Buggenhout krijgt versterking. Dat heeft schepen Geert Hermans (CD&V) tijdens de jongste gemeenteraad gezegd. Oppositieraadsleden kaartten toen het gebrekkige onderhoud van openbaar groen in de gemeente aan.

Gemeenteraadslid Jan Jacobs (N-VA) bracht het groenonderhoud in de Stenenstraat in Opstal ter sprake. “Takken van bomen hangen er zo laag dat je als voetganger niet anders kan dan op straat stappen in plaats van op het voetpad”, zegt hij. “Dat kan toch niet de bedoeling zijn.” Raadslid Anny Crick (VB) haalde woekerend groen en welig tierend onkruid in diverse wijken aan. “Soms gaat het zover dat inwoners zelf de handen uit de mouwen steken en snoeiwerk verrichten omdat ze het niet langer kunnen aanzien”, zegt ze.

Schepen Geert Hermans erkent het probleem. “Daarom hebben we met het schepencollege ook een belangrijke beslissing genomen”, zegt hij. “Er komt versterking voor de groendienst, waarvan het personeel nu al met man en macht bezig is. We willen meer ondersteuning van deze dienst en werven daarom een extra deskundige groen aan. Die zal onder andere een frequentieplanning en timing voor groenonderhoud op diverse plaatsen moeten opstellen. Hij kan ook bij de aanleg van openbaar groen uitstippelen welke onderhoudsvriendelijke planten best aangeplant worden. Voorts voorzien we een herstructurering van de groendienst, met extra ploegleiders.”