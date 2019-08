Grasbetontegels voor parkeervakken Dries Nele Dooms

28 augustus 2019

Het gemeentebestuur van Buggenhout plant de derde fase van de aanleg van parkeervakken langs de Dries in Opdorp. De zijde die nog aangepakt moet worden, is die aan de kant van de Drytoren, tussen de kerk en de gemeenteschool. Er komen grasbetondallen. “In het verleden werden al langs de andere kanten van de Dries dergelijke grasdallen aangelegd”, zegt schepen van openbare werken Geert Hermans (CD&V). “Nu is de laatste zijde aan de beurt.” Eén zone aan deze kant krijgt echter een aparte aanpak. Tussen het kapelletje en de dorpspomp, ter hoogte van de horecazaak Drytoren, wordt gekozen voor platte kasseien. “Dit zal zeker een meerwaarde zijn voor het mooie dorpszicht rond de Dries en vergemakkelijkt de toegang tot het terras van de café”, zegt Hermans. Voor de aanleg van het parkeervak voorziet de gemeente een budget van ongeveer 65.000 euro. De gemeenteraad keurde het project tijdens haar jongste vergadering goed.