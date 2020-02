Gezinsbond organiseert tweedehandsbeurs Nele Dooms

17 februari 2020

14u55 0 Buggenhout De Gezinsbond van Opdorp organiseert op zaterdag 22 februari haar tweedehandsbeurs.

Bezoekers vinden er allerlei kinderkledij, babyspullen en speelgoed. Maar er zijn ook kinderstoelen, meubeltjes en autostoelen op de kop te tikken. Alles wordt tweedehands verkocht aan zachte prijsjes. Geïnteresseerden kunnen terecht in de Orangerie, aan de Vekenstraat 3 in Opdorp. De toegang is gratis. Wie wil deelnemen aan de verkoop, betaalt 5 euro. Geïnteresseerden zijn welkom van 15 tot 17 uur. Info: lieve.vanbosbeke@gmail.com.