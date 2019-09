Gezellig buurtfeest voor bewoners Kamerstraat Nele Dooms

22 september 2019

13u45 0

De buren van de Kamerstraat in Buggenhout hebben er een geslaagd zomerfeest opzitten. Daarvoor kwamen ze samen op de weide aan Roost, een klein zijstraatje van de Kamerstraat. “Ondertussen is ons buurtfeest een echte traditie”, zegt Stef Buys, één van de organisatoren. “Deze keer waren we met liefst 78 volwassenen en 12 kinderen. Er was voor iedereen lekker eten dankzij een barbecue en om de sfeer er in te houden, zongen we samen een “snijdersbank”. Muziek was er van ons muziekensemble Joenk en Aat. Iedereen genoot met volle teugen.”