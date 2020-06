Gepassioneerde imker Bart Callaert wil zijn DroneBee uitbouwen: “Lokale producten van bijtjes 24 op 7 toegankelijk maken” Nele Dooms

29 juni 2020

11u32 0 Buggenhout De lokale en duurzame producten van zijn bijtjes nog toegankelijker maken voor iedereen. Daar is het imker Bart Callaert uit Buggenhout, al jaren gepassioneerd door bijen, om te doen. Hij start een crowdlendingcampagne om tot 60.000 euro bij elkaar te krijgen. Dat geld moet dienen voor de uitbouw van een webwinkel, enkele machines en een automaat met lokale producten. “Mijn passie moet professionaliteit worden”, zegt hij vastberaden.

Dronebee is het kleinschalige project dat Bart Callaert vijf jaar geleden opstartte. Zijn doel? “Sensibiliseren rond het belang van bijen”, zegt hij. “Daarom verkocht ik ook planten die geliefd zijn bij bijen. Dat is goed om hun aantal weer omhoog te krijgen, want bijen hebben het de jongste jaren allesbehalve makkelijk. Ondertussen werd ik ook keurmeester-imker en lesgever in de bijenteelt, met workshops over bijen in scholen.”

In enkele jaren tijd groeide DroneBee uit van een klein, educatief project rond bijen tot een ambassadeur voor duurzaam consumeren. Callaert promoot met passie de korte keten. Niet alleen met de verkoop van zijn eigen bijengerelateerde producten zoals honing, honingbier, honingmarsepein, lippenstift op basis van bijenwas, enzovoort, maar ook door in zijn Wallabieke, een winkel aan de Provincialebaan in Buggenhout, lokale en duurzame producten van andere lokale producenten te verkopen. En hij draagt actief zijn steentje bij aan het platform Boeren&Buren, een concept waarbij geïnteresseerden producten rechtstreeks bij lokale producenten kunnen bestellen en ze vervolgens afhalen op een zogenaamde buurderij in hun buurt.

“Het aantal klanten heb ik alleen maar zien toenemen. Mensen liggen steeds meer wakker van lokaal en duurzaam consumeren”, stelt Callaert vast. “En het is een trouw cliënteel. Tijdens de coronacrisis moest het Wallabieke sluiten, maar dat resulteerde in zeven keer meer bestellingen via de webshop. Wie de weg van de korte keten inslaat, blijft hem bewandelen.”

Callaert wil nu nog een stap verder en zijn DroneBee professionaliseren. Daarvoor wil hij een webplatform met de naam “Eigen Bodem” opzetten. “In eerste instantie zullen daar de producten uit het Wallabieke verkrijgbaar zijn. Maar in de toekomst kunnen ook andere handelaars meedoen om hun lokale producten via dit platform aan te bieden”, zegt Bart. “Bovendien wil ik een automaat realiseren met daarin producten van lokale producenten. Gebruiksgemak en toegankelijkheid staan daarbij voorop. Geïnteresseerden kunnen van thuis uit kijken wat de automaat te bieden heeft en online betalen. Zo zijn 24 op 7 lokale producten toegankelijk. Het kan een aanzet zijn voor een nieuwe generatie hoevewinkels.”

Callaert wil ook nog enkele extra machines aankopen om de productiecapaciteit van zijn honing en afgeleide producten mogelijk te maken. “De belangrijkste investering zal een vulmachine worden, zodat we makkelijker kleinere potjes kunnen afvullen en we aan een constant tempo verschillende soorten kunnen verwerken”, legt Callaert uit. “En er moet ook een machine komen om de honing te roeren tot crèmehoning. Als die machines dat voor ons kunnen, kunnen wij ons concentreren op ontwikkeling van nieuwe soorten én vooral bezig zijn met de bijen zelf.”

Maar om dit allemaal te realiseren is flink wat geld nodig. Callaert gaat daarom in zee met WinWinner voor een crowdlendingcampagne. “Daarbij gaan we op zoek naar ambassadeurs die de onderneming willen steunen. Ze kunnen dan geld uitlenen en dat later, liefst met interest terugkrijgen”, legt Callaert uit. “Ik zoek tussen de 30.000 en 60.000 euro. Dit loopt vrij goed, want in een paar weken tijd staat de teller al op ruim 27.000 euro van 26 investeerders. Maar er is dus nog meer nodig.” Info: https://invest.winwinner.be/nl/projects/25-dronebee.