Gemeenteschool Sprinkhaantje krijgt kiss and ride-zone Nele Dooms

28 april 2020

17u03 0 Buggenhout De gemeentelijke basisschool Sprinkhaantje, aan de Hanenstraat in Buggenhout, krijgt een kiss and ride-zone. Hiervoor worden drie parkeerplaatsen ingenomen.

Het gemeentebestuur van Buggenhout plant een reeks verkeersingrepen om de verkeersveiligheid vooral voor de zwakke weggebruikers te verhogen. De aanpassingen aan gemeenteschool Sprinkhaantje horen daar ook bij. Op de parkeerstrook voor de school in de Hanenstraat wordt een ‘kiss & ride’-zone gerealiseerd.

“Op deze plek is het verboden om te parkeren tussen 7.30 en 16 uur”, zegt schepen van Mobiliteit Geert Hermans (CD&V). “Ouders kunnen er gewoon even stoppen om hun kinderen uit de auto te laten stappen en vervolgens weer doorrijden. Zo kunnen kinderen veilig langs het voetbad de school binnen gaan. Met deze ingreep willen we ook de gebruikelijke drukte aan de Zittingsweg op schooldag een deel oplossen.”