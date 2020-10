Gemeenteraad stemt reglement om Dammekensstraat weer toegankelijk te maken voor doorgaand verkeer Nele Dooms

05 oktober 2020

16u56 1 Buggenhout De gemeenteraad van Buggenhout heeft een aanvullend verkeersreglement gestemd om de Dammekensstraat weer toegankelijk te maken voor doorgaand verkeer. Enige tijd geleden werd in de straat doorgaand verkeer verboden, maar dat zorgde voor protest. Het gemeentebestuur komt nu dus op die beslissing terug.

Nadat de Reigersweg was omgevormd tot fietsstraat besliste het Buggenhoutse gemeentebestuur om ook maatregelen te nemen voor de Dammekensstraat. Daar zou te veel sluipverkeer passeren. CD&V besliste daarom om doorgaand verkeer uit de straat te bannen. De nodige verkeersborden werden daarvoor geplaatst en chauffeurs moesten vervolgens vanaf de overweg aan Baasrode Zuid omrijden via Mandekensstraat of Poelstraat.

De beslissing zorgde echter de voorbije maanden voor protest en zelfs een petitie. Daarop heeft CD&V beslist op haar stappen terug te keren en de Dammekensstraat toch weer toegankelijk te maken voor doorgaand verkeer. De eerder geplaatste verkeersborden zullen weer verdwijnen. “Om sluipverkeer te vermijden komen er in de straat wel verkeersremmers”, zegt schepen van mobiliteit Geert Hermans (CD&V). “Die moeten ook de snelheid van het verkeer daar beperken. De verkeersborden zullen verwijderd worden, nadat de verkeerskussens gerealiseerd zijn. Normaal gezien zal dat in de maand oktober het geval zijn.”