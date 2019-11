Gemeenteraad schrijft brief naar Bisdom om te pleiten om kerk Briel niet te sluiten Nele Dooms

29 november 2019

16u49 0 Buggenhout De gemeenteraad van Buggenhout schrijft een brief naar het bisdom om daarin te vragen het kerkje van den Briel, op de grens van Buggenhout en Dendermonde, niet te sluiten, zodat er wel nog misvieringen kunnen blijven plaatsvinden. Eerder raakte bekend dat de pastoor Van Duyse definitief op rust moet en daardoor een einde zal komen aan de missen. “We betreuren dit ten zeerste”, liet burgemeester Pierre Claeys (CD&V) zich tijdens de jongste gemeenteraadszitting ontvallen.

Pastoor André Van Duyse, die al jaren de parochie Briel onder zijn hoede heeft, is 75 jaar geworden en moet daardoor verplicht op rust. Daardoor wil het bisdom ook het Kerkenplan, dat in 2017 werd goedgekeurd, voort uitvoeren. Daarin staat dat voor de kerk van den Briel een uitdoofscenario bestaat, waardoor de kerk dicht moet eens er geen pastoor meer is. Nu de pastoor op rust moet, is dat moment aangebroken. Maar dat zien de kerkgangers niet zitten. Met steun van de pastoor, die aan zijn Bisdom te kennen gaf dat hij in de toekomst gerust nog de misvieringen wil verzorgen, springen ze in de bres voor het behoud van hun kerk. Ze stuurden zopas een petitie met honderden handtekeningen naar het Bisdom in Gent om te protesteren.

Omdat de Buggenhoutse gemeenteraad zich tijdens haar vergadering van donderdagavond moest buigen over de budgetten voor de kerkfabriek van den Briel, kwam de problematiek daar ook ter sprake. Oppositieraadslid Stef Buys (VB) uitte zijn bezorgdheid over de toekomst van de bewuste kerk. “Zoveel mensen volgen hier nog de missen, ook al omdat er nog een zaterdagavondmis is”, zegt hij. “Het zou toch heel spijtig zijn dat zoiets niet meer zou kunnen.”

Burgemeester Pierre Claeys (CD&V) beaamt. “Het is heel spijtig dat het protest van de parochianen niets uithaalt”, zegt hij. “De kerk van den Briel is meer dan een kerkgebouw, maar eigenlijk een sociaal huis. Dat zal erg gemist worden als dat er niet meer is.”

Volgens schepen Geert Hermans (CD&V) liet het Buggenhoutse gemeentebestuur eerder al weten aan het Bisdom dat het niet te vinden is voor een herbestemming van de kerk. “Ook wij vermelden toen dat pastoor Van Duyse bereid was nog voort te doen. Maar er kwam zelfs geen antwoord van het Bisdom”, zegt hij. “Dat betreuren we natuurlijk erg. En iedereen weet dat de Dendermondse deken, die nu is aangesteld om de parochie Briel onder zich te nemen, niet de intentie heeft om hier te komen, laat staan missen op te dragen.”

De gemeenteraad raakte het er daarom snel over eens een brief, unaniem goedgekeurd door alle partijen, te versturen naar het Bisdom. “We zullen erop aandringen dat het Bisdom zijn mening herziet en dat kerk moet blijven bestaan”, zegt Hermans.

Of de brief iets zal uithalen, is zeer de vraag. Het Bisdom liet eerder al verstaan dat de beslissing onomkeerbaar is. “Dit is al lang voorbereid en jaren geleden goedgekeurd in het Kerkenplan”, zegt Pieter Malfliet van het Bisdom Gent. “We begrijpen de ontgoocheling van de parochianen. Maar er zijn in de buurt genoeg andere kerkplekken waar ze hun Christen zijn kunnen beleven.”