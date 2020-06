Gemeenteraad schakelt opnieuw over naar fysieke vergadering Nele Dooms

17 juni 2020

17u31 0 Buggenhout De gemeenteraadsleden van Buggenhout zullen vanaf deze maand opnieuw fysiek vergaderen. Er gelden wel strikte maatregelen.

Sinds de coronacrisis en bijhorende lockdown was de gemeenteraad in Buggenhout overgeschakeld op digitale vergaderingen. De gemeenteraadsleden vergaderden met elkaar online in plaats van in de raadszaal van het Buggenhoutse gemeentehuis aan de Nieuwstraat. Nu alle maatregelen stelselmatig versoepelen, komt ook aan deze regeling een einde.

Burgemeester Pierre Claeys besliste zopas om voor de gemeenteraad en OCMW-raad opnieuw over te schakelen naar fysieke zittingen. Die zullen zelfs meteen opnieuw plaatsvinden in de raadszaal van het gemeentehuis. Er is ruimte genoeg daar.

Wel gelden verschillende voorwaarden. Zo moeten gemeenteraadsleden allemaal een mondmasker dragen. In de publieksruimte mogen maximum twaalf bezoekers plaatsnemen. Wie de gemeenteraad wil volgen, moet zich daarvoor vooraf melden. Wie dat eerst doet, heeft voorrang als er zich te veel volk zou aandienen. In het publiek moeten de regels van social distancing in acht genomen worden. Het gebruik van mondmaskers door het publiek wordt aangeraden. Alcoholgel zal aan de ingang van de raadszaal ter beschikking staan.

De gemeenteraad vindt plaats op donderdag 25 juni om 19.30 uur.