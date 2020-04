Gemeentepersoneel belt alle tachtigplussers thuis op voor babbel Nele Dooms

12u57 8 Buggenhout Alle tachtigplussers van Buggenhout die nog zelfstandig thuis wonen, krijgen telefoon van het gemeentepersoneel. Het initiatief moet helpen tegen vereenzaming in deze coronacrisis.

Personeelsleden van Buggenhout brengen dezer dagen flink wat tijd aan de telefoon door. Ze bellen de bewoners in de bosgemeente die tachtig jaar of ouder zijn en nog alleen thuis wonen. “De medewerkers bieden een luisterend oor bij deze bejaarden”, zegt burgemeester Pierre Claeys (CD&V). “Dat kan helpen tegen eventuele vereenzaming, want die ligt in deze coronatijden met ‘blijf in uw kot’- en ‘social distancing’-maatregelen op de loer. Een babbeltje helpt tegen isolatie. Onze personeelsleden polsen naar de algemene gezondheidstoestand van de inwoner en of er hulp nodig is bij maaltijden, boodschappen of medicatie.”