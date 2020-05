Gemeente zorgt voor nieuwe waterleidingen Nele Dooms

05 mei 2020

17u30 0 Buggenhout Het gemeentebestuur van Buggenhout zet haar project om op heel wat plaatsen in Opdorp nieuwe waterleidingen te voorzien voort. Deze keer komt de Beekstraat aan bod.

Eerder kregen onder andere de Vekenstraat en Driehuizen, de Vierbunderstraat, de Damstraat, de Veldstraat, de Spiedamstraat en de Brusselmansstraat nieuwe waterleiding. Dit kadert in een groot project waarbij in Opdorp de drinkwaterleiding volledig vernieuwd wordt. Het gemeentebestuur sloot hierover een akkoord met watermaatschappij Farys. Aanleiding zijn de vele waterlekken die zich in het verleden voordeden in heel wat leidingen in diverse straten. De leidingen zijn erg oud en tot de naad versleten, zodat ze voortdurend barsten.

Opnieuw worden nu een aantal drinkwaternetten voorzien om de oude leidingen te vervangen en lekken te voorkomen. “Nu is de Beekstraat aan de beurt”, zegt schepen van Openbare Werken Geert Hermans (CD&V). “Deze ingreep zal 38.000 euro kosten.”

Ook de drinkwaterleiding aan den Dries in Opdorp, tussen de kerk en de kleuterschool, en de waterleiding in Rode worden vervangen. Dat zal 70.000 euro kosten.