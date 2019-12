Gemeente zet winnaars ‘Meer natuur in je tuin’ in de bloemetjes Nele Dooms

Het gemeentebestuur van Buggenhout maakte de winnaars van de wedstrijd ‘Meer natuur in je tuin’ bekend. “Het initiatief heeft als doel de biodiversiteit en bij-vriendelijke tuinen te promoten in onze gemeente”, zegt schepen van milieu Geert Hermans (CD&V). “Inwoners kunnen deelnemen met hun voor- of achtertuin, gevel en terras of groentetuin. In de zomermaanden gaat een jury op pad om alles te beoordelen en de winnaars te selecteren. Die krijgen een waardebon.” In totaal namen dit jaar 41 inwoners deel. In de categorie ‘gevel en terras’ ging Linda De Vlieger uit de Meir met de eerste prijs lopen. De mooiste achtertuin was die van Nicole Berckmoes uit de Kalkenstraat en de mooiste voortuin die van Godelieve Ringoot uit de Damstraat. Frans Vermoesen scoorde het best met zijn groentetuin.