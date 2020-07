Gemeente zet toch in op aantal zomerse activiteiten Nele Dooms

03 juli 2020

17u21 0 Buggenhout Het gemeentebestuur van Buggenhout zet deze zomer toch in op een aantal, bescheiden, zomerse activiteiten. Die zullen open staan voor een beperkt aantal mensen.

Tijdens de jongste gemeenteraad, na een vraag van oppositieraadslid Anny Crick (VB), bevestigde schepen Geert Mannaert (CD&V) dat, ondanks de coronacrisis, toch een aantal kleinschalige evenementen in de bosgemeente zullen plaatsvinden. Dat kan door de versoepeling van de coronamaatregelen van de federale overheid. “Een Zomerse Zaterdag op 25 juli zal een testcase worden”, zegt Mannaert. “Het wordt een kleinschalige muzikale avond op de site van de Patattenmolen. Die is perfect af te sluiten als het maximum aantal bezoekers bereikt is.”

Het tweede en derde weekend van augustus zal de tuin van de pastorie in Buggenhout-centrum omgebouwd worden tot “Jardin Pastoral”. In de zomerbar kunnen bezoekers iets drinken en genieten van wat muziek. Ook deze locatie is handig af te sluiten. Ook voor de kermis van Buggenhout-centrum in september en Opstal Kermis eind september ziet Mannaert geen problemen.