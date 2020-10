Gemeente zet in op extra controles op zwerfvuil Nele Dooms

02 oktober 2020

17u13 0 Buggenhout Buggenhout zal de komende week extra inzetten op controles op zwerfvuil. Aanleiding is de jaarlijkse Week van de Handhaving.

Buggenhout houdt er al langer een beleid op na dat inzet op de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten. Daarvoor werkt de gemeente ook samen met Mooimakers. Eén van de initiatieven is de Week van de Handhaving. Die loopt nu van 5 tot en met 11 oktober. “Concreet betekent dit dat er extra controles uitgevoerd worden op sluikstorten en zwerfvuil”, zegt schepen van milieu Geert Hermans (CD&V). “Ook Buggenhout doet hier aan mee. Voor zwerfvuil zorgen is laakbaar en we willen een propere gemeente.”

Voor die propere gemeente schakelt Buggenhout ook vrijwilligers in. Elke inwoner kan zijn steentje bijdragen om in zijn omgeving zwerfvuil op te ruimen. “Wie daarbij wil helpen, kan rekenen op de gemeente om materiaal ter beschikking te hebben”, zegt Hermans. Aan het onthaal zijn fluohesjes, grijptangen, vuilzakken en handschoenen te verkrijgen. Geïnteresseerden moeten niet aarzelen. We verwelkomen nog meer mooimakers graag in ons team.”