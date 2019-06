Gemeente wil meer inzetten op toerisme Nele Dooms

12 juni 2019

Het gemeentebestuur van Buggenhout wil meer inzetten op toerisme in de bosgemeente. Dat heeft schepen Geert Mannaert (CD&V) gezegd tijdens de jongste gemeenteraad. Oppositieraadslid Ward Vrancken (N-VA) stelde toen voor om een Strategisch Plan Toerisme voor Buggenhout op te maken. “Buggenhout heeft zeker toeristische troeven. Het is tijd dat we die meer uitspelen en een visie ontwikkelen om Buggenhout toeristisch op de kaart te zetten”, zegt hij. “Toerisme biedt immers ook een meerwaarde voor de economie. De voorbije jaren was er omwille van budgettaire krapte weinig investeringsruimte voor toerisme. Dat uitte zich onder andere in een minimale personeelsbezetting voor dit domein. Misschien kan hier nu wel verandering in komen.” Schepen Mannaert beaamt dat personeelstekort een knelpunt is om Buggenhout toeristisch te promoten. “Het is wel de bedoeling dit op te lossen”, zegt hij. “We willen de troeven van onze gemeente meer in de verf zetten en gaan daarvoor zeker een strategisch plan opmaken. We denken bijvoorbeeld ook aan de oprichting van een toeristisch infopunt. Wie weet kan de pastorie van Buggenhout-centrum daar een rol in spelen.”