Gemeente wil mantelzorgers vieren en denkt aan heropstart mantelzorgpremie Nele Dooms

20 november 2019

16u58 2 Buggenhout Het gemeentebestuur van Buggenhout wil aanstaande zondag 24 november de mantelzorgers uit de gemeente in de bloemetjes zetten. Zij krijgen een aperitiefmoment aangeboden. Volgend jaar wil schepen Nadine Sertijn bovendien opnieuw de mantelzorgpremie invoeren.

“Er zijn ongelooflijk veel mantelzorgers, mensen die in het dagelijkse leven zorg dragen voor een zieke of hulpbehoevende”, zegt schepen van sociale zaken Nadine Sertijn (CD&V). “Zonder hun hulp en ondersteuning zouden vele mensen niet meer thuis kunnen blijven wonen. Mantelzorgers zijn dus van onschatbare waarde. Daarom verdienen ze het om eens in de bloemetjes gezet te worden.”

Bij wijze van dankuwel vindt op zondag 24 november voor alle Buggenhoutse mantelzorgers een aperitiefmoment plaats. Twee gastsprekers komen praten over hun ervaringen en coverband The Crumbles zorgt voor muziek tussendoor. Voor alle aanwezigen zijn er hapjes en drankjes. Het event begint om 11 uur en iedereen is daarvoor welkom in gemeenschapscentrum De Pit, aan de Platteput in Buggenhout.

Om mantelzorgers in de toekomst te ondersteunen, wil het gemeentebestuur overigens de mantelzorgpremie opnieuw invoeren. “Die heeft al bestaan in Buggenhout, maar werd vorige legislatuur afgeschaft”, zegt Sertijn. “Na een tussenperiode van zes jaar willen we de toelage nu opnieuw in het leven roepen. Dat betekent dat elke mantelzorger subsidie kan krijgen. Een budget hiervoor is voorzien in de meerjarenplanning en het initiatief zal ingaan vanaf 2020.”