Gemeente wil hoeveelheid restafval nog meer naar beneden: gratis GFT-container voor elke inwoner en ook kleine gele huisvuilzakken ter beschikking Nele Dooms

04 december 2019

13u23 0 Buggenhout Het gemeentebestuur van Buggenhout neemt een aantal maatregelen om de hoeveelheid restafval in de gemeente nog meer te doen dalen. Zo wordt de GFT-bak gratis en komen er kleinere gele huisvuilzakken ter beschikking.

Niet dat het zo slecht gesteld is met Buggenhout. De gemeente tekent al een aantal jaren een daling van de hoeveelheid restafval per inwoner op. In 2013 bedroeg dat nog liefst 161 kilo per inwoner. Maar de gemeente stapte toen over van één grote huisvuilcontainer per gezin naar gewone huisvuilzakken zoals overal elders in het Verko-werkingsgebied en dat wierp vruchten af. De jongste jaren zit de gemeente dan ook onder de OVAM-norm van 150 kilo per inwoners.

“Maar het kan altijd beter”, zeggen schepen van milieu Geert Hermans (CD&V) en Jan Stevens (CD&V), bestuurder bij Verko voor Buggenhout. “We willen er blijven op inzetten om het aantal kilogram per restafval voort te laten dalen. Daarom stellen we nog een aantal wijzigingen voor. Minder restafval is immers niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee van elke Buggenhoutenaar.”

De jaarlijkse retributie van 30 euro voor een groene GFT-container wordt afgeschaft vanaf 2020. Vanaf dan heeft elk Buggenhouts gezin recht op één gratis groene bak. Daarvoor is keuze tussen een grote container van 120 liter of een kleine van 40 liter. “We hopen dat op deze manier, met meer inwoners met een GFT-bak meer groente-, fruit- en tuinafval apart zal ingezameld worden. Dat doet de hoeveelheid restafval dalen”, zegt Hermans.

Vanaf 1 januari zullen ook kleine gele zakken van 30 liter te koop zijn via de verschillende verdeelpunten in Buggenhout. Vroeger waren alleen grote zakken van 60 liter ter beschikking. “Maar sinds iedereen sinds een aantal maanden in de nieuwe blauwe PMD-zak veel meer plastiek- en metaalafval kwijt mag, hoeft er minder in de gele zak voor restafval”, legt Stevens uit. “Niet iedereen heeft dus nog grote gele zakken nodig. Zeker voor alleenstaanden of kleine gezinnen is een kleine gele zak een goede oplossing.”