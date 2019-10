Gemeente start nieuwe zoektocht naar aannemer voor vernieuwingswerken muziekacademie Nele Dooms

07 oktober 2019

17u31 0 Buggenhout Het gemeentebestuur van Buggenhout start een nieuwe zoektocht om een geschikte aannemer te vinden voor de vernieuwingswerken aan de Academie voor Muziek, Woord en Dans aan de Kasteelstraat. De offertes die binnenkwamen bij een eerste procedure bleken immers te duur.

“De prijzen lagen zo’n 35 procent boven onze geraamde kost”, zegt burgemeester Pierre Claeys (CD&V). “Wij hadden een kostprijs van zo’n 475.000 euro voor ogen, maar kregen prijsopgaven van 645.000 euro binnen. Dat is te veel en dus hernemen we de aanbesteding, waarbij we het bestek wat anders aanpakken. Zo hopen we dat zich kandidaten aandienen met een schappelijkere prijs.”

Het project omvat een grondige renovatie van buitenschrijnwerk, dak en gevels. Het gemeentebestuur laat de voor- en zijgevel van het gebouw aanpakken. Zo moet het betonrot in de muren behandeld worden. Het buitenschrijnwerk wordt vervangen door super isolerend glas. De huidige aluminium ramen vervangen, verhoogt bovendien de veiligheid. Alle uit- en ingangen krijgen nieuwe deuren van minstens 1,2 meter breed. De gevels worden beter geïsoleerd. Ook het ganse dak van het academiegebouw wordt aangepakt. Dat is momenteel helemaal niet geïsoleerd, waardoor heel wat warmte verloren gaat. Het hele project moet ervoor zorgen dat de energiefactuur van de academie serieus daalt. Aan de achterzijde, de zuidkant, voorziet het gemeentebestuur zonnewering zodat ook in de zomer de temperatuur in het gebouw draaglijk blijft.

Agion, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, verleent 172.250 euro subsidie voor het project. Maar dan moet de gemeente zich wel haasten, want voorwaarde daarvoor is dat de werken voor oktober 2020 starten.