Gemeente start inzameling van laptops voor scholen Nele Dooms

30 april 2020

15u20 2 Buggenhout Het gemeentebestuur van Buggenhout start een inzameling van laptops. Die zullen vervolgens bedeeld worden aan leerlingen van scholen die zelf niet over een exemplaar beschikken.

“In deze coronatijden zijn laptops of tablets onontbeerlijk voor zowel thuiswerk als aangepaste onderwijsmethodes”, zegt burgemeester Pierre Claeys (CD&V). “Voor veel gezinnen is een laptop geen evidentie. Maar al onze kinderen moeten wel gelijke kansen hebben. Daarom willen wij de scholen en gezinnen een handje helpen en starten we met het inzamelen van laptops.”

De gemeente is enkel op zoek naar nog werkende toestellen, waar kinderen onmiddellijk mee aan de slag kunnen. De toestellen mogen maximaal vijf jaar oud zijn en moeten over minstens 4 GB geheugen beschikken. De gemeente zorgt voor de verspreiding van de ingeleverde toestellen nadat ze gebruiksklaar zijn gemaakt. “Samen met de scholen zorgen we ervoor dat deze laptops bij de juiste kinderen terechtkomen”, zegt Claeys.

Laptops inleveren kan in het gemeentehuis, aan de Nieuwstraat 2 in Buggenhout. Belangrijk is om vooraf eerst telefonisch contact op te nemen met Dirk Lissens, via 052/33.95.11 of via socialedienst@ocmwbuggenhout.be.