Gemeente start fietsbibliotheek op Nele Dooms

06 januari 2020

14u41 0 Buggenhout Het gemeentebestuur van Buggenhout zal een fietsbibliotheek opstarten. Dat is een mobiel uitleenpunt voor tweedehands kinderfietsen. Buggenhout zal voor dit initiatief samenwerken met beweging.net.

“Kinderen groeien nogal snel uit een kinderfiets en moeten dan telkens een groter exemplaar hebben. Dat maakt het duur voor ouders”, zegt schepen Geert Hermans (CD&V). “Een fietsbieb kan daar een oplossing voor bieden. Ouders vinden er tweedehands kinderfietsen, geschikt tot de leeftijd van twaalfjarigen. Ze lenen dan een fiets uit voor één jaar, maar kunnen die ook gedurende dat jaar altijd inwisselen voor een ander, grote exemplaar. Wie een kinderfiets aan de fietsbieb schenkt, kan een jaar gratis lid zijn.”

De fietsbiebmobiel die Buggenhout zal aandoen, bestaat uit een aanhangwagen die op regelmatige basis op een vaste plaats zal staan. Daar kunnen ouders de geschikte fiets uitpikken. Een lidmaatschap kost 20 euro per jaar. De fietsbieb speelt bovendien in op het “nieuwe fietsdelen” en wil het fietsen stimuleren bij kinderen, maar ook in gezinsverband. “We denken aan de omgeving van gemeenschapscentrum de Pit aan de Platteput als locatie”, zegt Hermans. “Daar is ook de volledige vrijetijdsdienst, de buitenspeelterreinen en de sporthal gehuisvest.”