Gemeente schrapt alle eigen evenementen tot eind augustus Nele Dooms

29 april 2020

15u33 5 Buggenhout Het gemeentebestuur van Buggenhout schrapt alle evenementen die het zou organiseren tot eind augustus. De coronacrisis is een ferme streep door de rekening van de zomerprogrammatie: geen Opdorp jaarmarkt, zomerse donderdagen, 11-juliviering en Jardin Pastorale.

“Ook wij keken enorm uit naar de zomer en bijhorende activiteiten, maar we moeten als lokaal bestuur onze verantwoordelijkheid nemen”, zegt burgemeester Pierre Claeys (CD&V). “Daarom heeft het schepencollege beslist om alle eigen evenementen te annuleren tot en met 31 augustus.”

Concreet gaat het dus over Opdorp jaarmarkt, de zomerse donderdagen op het Buggenhoutse kerkplein, de 11-juliviering en Jardin Pastorale. Dat laatste was een nieuw initiatief dat in de tuin van de pastorie in het centrum zou plaatsvinden. “Bij elke beslissing die wij nemen, heeft de volksgezondheid prioriteit”, zegt Claeys. “Het lijkt ons niet mogelijk om alle maatregelen rond die volksgezondheid na te leven tijdens deze evenementen. Daarom annuleren we.”

Voor evenementen van derden in de zomer, zijn er nog altijd geen duidelijke richtlijnen van hogerhand. In een eerder besluit werden wel al alle activiteiten op Buggenhouts grondgebied verboden tot en met 31 mei. “Voor de periode daarna wachten we richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad af”, klinkt het.