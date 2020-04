Gemeente op zoek naar ontwerper voor Kerkstraat Nele Dooms

24 april 2020

16u01 2 Buggenhout Het gemeentebestuur van Buggenhout zal een studiebureau aanstellen voor de herinrichting van de Kerkstraat. Ook het kerkplein van Opstal mag zich aan een heraanleg verwachten.

Het gemeentebestuur wil in de Kerkstraat in het centrum van Buggenhout, tussen de spoorweg en de Kasteelstraat, brede voetpaden realiseren. “Op deze manier willen we het winkelen aangenamer maken”, zegt schepen Geert Hermans (CD&V). “Er zijn genoeg voorbeelden in de naburige gemeenten, zoals Londerzeel en Bornem, waar een dergelijke herinrichting geslaagd is geweest. Dat willen we ook in Buggenhout. Om tot een geschikt ontwerp te komen, zullen we ook in overleg gaan met de aanwezige handelaars van de Kerkstraat.”

Voor een facelift van het kerkplein in Opstal denkt de gemeente aan meer groen. “Beplantingen zullen aangevuld worden met een aantal zitbanken en fietsenstallingen”, zegt Hermans. “Zo moet het aangenaam vertoeven worden op deze plek. Momenteel is het kerkplein een grijze zone en die verdient een opsmukbeurt tot een ontmoetingsplaats voor jong en oud.”