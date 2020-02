Gemeente ondertekent bomencharter: “Komende jaren zoveel mogelijk extra bomen planten” Nele Dooms

05 februari 2020

13u02 0 Buggenhout Het gemeentebestuur van Buggenhout ondertekent het “bomencharter”. Daarmee engageert de bosgemeente zich om de komende vijf jaar zo veel mogelijk bomen te planten in Buggenhout.

“Het gaat daarbij om alle bomen op ons grondgebied”, zegt schepen van milieu Geert Hermans (CD&V). “Dus niet alleen bomen die geplant worden door de gemeente zelf tellen mee, maar ook bomen die geplant worden door inwoners of andere instanties, zoals het Agentschap Natuur en Bos, en bedrijven. We moeten allemaal samenwerken om meer bomen te bekomen in Vlaanderen. Dat is goed tegen de opwarming van het klimaat.”

De telling van het aantal geplante bomen vormt een wezenlijk onderdeel van het bomencharter. Buggenhout zal een tool ter beschikking stellen zodat iedereen gemakkelijk kan laten weten aan de gemeente als hij een boom plant. Dat er bomen zullen bijkomen in Buggenhout, is overigens zeker. Zo is er al een bosuitbreiding van 12 hectare gepland in 2023. Meer informatie over het bomencharter is terug te vinden op www.bomencharter.be.

