Gemeente neemt maatregelen tegen doorgaand zwaar verkeer in dorpskernen Nele Dooms

28 augustus 2019

15u24 5 Buggenhout Geen doorgaand zwaar verkeer meer door de dorpskernen van Buggenhout. Daar neemt het gemeentebestuur van Buggenhout maatregelen voor. Een vrachtwagenroute wordt duidelijk bewegwijzerd. Alle andere toegangswegen tot Buggenhout krijgen verbodsborden voor 3,5 ton.

Recente studies en verkeerstellingen in het kader van de opmaak van een nieuw Mobiliteitsplan wezen het al uit en dagelijkse situaties bewijzen het: “De dorpscentra van Buggenhout, zoals bijvoorbeeld Opstal en Opdorp, krijgen te veel vrachtwagens te slikken”, zegt schepen van Mobiliteit Geert Hermans (CD&V). “Het gaat dan om doorgaand zwaar verkeer dat eigenlijk in Buggenhout niets te zoeken heeft. Die situatie moet stoppen en dus nemen we maatregelen. Natuurlijk heeft Buggenhout veel bedrijven en supermarkten in de dorpen die bevoorraad moeten worden. Die plaatselijke vrachtwagens zullen natuurlijk wel nog hun bestemming kunnen bereiken. De maatregelen zijn er alleen op gericht het doorgaand vrachtverkeer te weren.”

Vrachtwagenroute

Om dat te bekomen wordt een specifieke ‘vrachtwagenroute’ duidelijk bewegwijzerd. Die is uitgestippeld van de Kasteelstraat aan de ene kant van Buggenhout tot Mandekensstraat aan de andere kant en loopt via de Kalkenstraat, de Bovendonkstraat, de Hanenstraat en de Beukenstraat. “Buggenhout volledig afsluiten voor vrachtwagenverkeer kan natuurlijk niet. We wonen hier niet op een eiland”, zegt Hermans. “Maar we denken wel dat deze route de beste mogelijkheid is.”

Om vrachtwagenchauffeurs erop te wijzen dat ze niet welkom zijn in de dorpskernen van onder andere Buggenhout-centrum, Opdorp, Opstal en de Briel komen er een pak verbodsborden aan de toegangswegen tot Buggenhout. “Elke straat die toegang geeft tot onze gemeente en niet behoort tot de uitgestippelde vrachtwagenroute krijgt een verbod”, zegt Hermans. “Zo zorgen we ervoor dat slechts die ene route voor doorgaand verkeer wordt gevolgd.”

Samenwerking

Buggenhout werkt voor de maatregelen ook samen met omliggende gemeentebesturen. Zo plaatste Puurs al duidelijke verbodsborden op haar grondgebied tegen zwaar verkeer van meer dan 3,5 ton om te verhinderen dat vrachtwagens onder andere ter hoogte van rotonde Den Haan richting Opdorp afslaan. Lebbeke zorgde voor een verbodsbord aan de Poelstraat om te zorgen dat vrachtwagens daar de Molenstraat richting Opstal niet meer nemen. Buggenhout zorgt binnenkort voor verkeersborden op de andere toegangswegen van de gemeente. En op de verschillende kruispunten van de Provincialebaan komt extra signalisatie om vrachtwagens richting Mandekensstraat en Beukenstraat te krijgen. “Natuurlijk speelt ook handhaving een belangrijke rol om bestuurders te dwingen deze verkeersregels op te volgen”, zegt Hermans. “De politie zal daarom binnenkort starten met extra controles op zwaar verkeer.”