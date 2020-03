Gemeente neemt extra voorzorgsmaatregelen in coronacrisis: gemeentehuis en bibliotheken dicht, geen bezoek meer in rusthuis Nele Dooms

13 maart 2020

08u57 3 Buggenhout Nadat de federale regering donderdagavond laat drastische maatregelen in het kader van de coronacrisis bekend maakte, neemt ook het gemeentebestuur van Buggenhout nieuwe voorzorgsmaatregelen. Naast scholen en academie, gaan het gemeentehuis en bibliotheken dicht.

“We vragen inwoners om niet dringende zaken waarvoor ze in het gemeentehuis zouden moeten zijn, uit te stellen”, zegt burgemeester Pierre Claeys (CD&V). “We sluiten de diensten omgeving, huisvesting, burgerzaken, thuiszorg en de sociale dienst. Als er toch iets heel dringend is, kan de inwoner in kwestie hiervoor een afspraak maken. Dat kan enkel telefonisch en dan bekijken ze op het onthaal of de persoon in kwestie telefonisch kan verder geholpen worden. Wie gebruik wil maken van de budgetmeter, moet aanbellen bij het gemeentehuis want die meter bevindt zich in de inkomhal. De zitdagen in het gemeentehuis gaan niet door.”

Buitensportterreinen gesloten

Alle drie de locaties van de bibliotheek, in het centrum, Opstal en Opdorp, worden gesloten. De termijn voor lenen van boeken verlengen, kan online via Mijn Bibliotheek of telefonisch. “De medewerkers van de bib blijven immers wel klaar staan om te helpen bij het inleveren van materialen of het verlengen van de termijn”, zegt Claeys.

Dat buitenschoolse activiteiten van muziekacademie en scholen afgelast werden, werd donderdag al beslist. Nu komt daar bovenop dat al deze scholen helemaal gesloten blijven, behalve voor noodopvang. Ook het gemeenschaps- en cultuurcentrum De Pit, aan de Platteput, houdt de deuren toe. Alle activiteiten, zowel voor jeugd, cultuur als voor sport, worden afgelast. “De medewerkers van de vrijetijdsbalie zullen contact opnemen met de betrokken verenigingen”, zegt Claeys. “Ook de buitensportterreinen worden gesloten en alle activiteiten op Buggenhouts grondgebied worden verboden. Dat geldt zowel voor evenementen in open lucht als in zalen en voor trainingen van sportclubs.”

In woonzorgcentrum Herfstdroom is bezoek niet meer toegelaten. Enige uitzondering daarop is het bezoek voor palliatieve patiënten. In de serviceflats is wel nog bezoek mogelijk, maar activiteiten daar worden wel uitgesteld. Het seniorenrestaurant blijft gesloten. De bedeling van de maaltijden aan huis blijven wel doorgaan. Ook het poetsen via de dienst thuiszorg komt niet in het gedrang.

Al deze maatregelen gaan in vanaf vrijdagavond 13 maart en zijn geldig tot en met vrijdag 3 april.