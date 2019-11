Gemeente legt maximumcapaciteit gemeenteschool Pupil vast op 312 leerlingen: “Hoog genoeg om geen kinderen te moeten weigeren” Nele Dooms

08 november 2019

13u07 0 Buggenhout Het gemeentebestuur van Buggenhout heeft de maximumcapaciteit voor de gemeentelijke lagere school De Pupil in Opdorp vastgelegd op 312 leerlingen. Per geboortejaar mogen maximum 52 nieuwe leerlingen starten. Schepen François Suys (CD&V) maakt zich sterk dat er plaats genoeg is zo. “Ik wil niet dat kinderen te horen zouden krijgen dat er voor hen geen plaats is”, zegt hij.

Het gemeentebestuur van Buggenhout wil voor haar gemeentescholen De Pupil in Opdorp en ‘t Sprinkhaantje in het centrum instappen in het digitaal platform voor inschrijven van nieuwe leerlingen. Om dat mogelijk te maken, moet het ook de maximumcapaciteit voor beide scholen vastleggen. In Opdorp leefde daardoor voor een tijd de vrees dat een opgelegd maximum ervoor zou zorgen dat niet alle kinderen uit het dorp in de eigen school zouden kunnen les volgen.

Maar schepen van Onderwijs François Suys (CD&V) schept nu duidelijkheid. “We hebben er bewust voor gekozen het maximum aantal leerlingen hoog genoeg te leggen”, stelt hij. “Voor De Pupil in Opdorp is dat 312 leerlingen en per geboortejaar 52 leerlingen. De maatregel gaat in vanaf het schooljaar 2020-2021.”

Oppositieraadslid Wim Mommaers (N-VA), vorige legislatuur nog schepen van Onderwijs, heeft wel vragen bij het grote aantal. “Dit kan ook per leerjaar voor grote groepen zorgen. Als dan gekozen wordt om klassen beter te ontdubbelen, kan dat de gemeente geld kosten als ze daarvoor zelf extra lestijden moet financieren, bovenop het aantal gesubsidieerde leerkrachten. Vraag is ook of er in het schoolgebouw van Opdorp voldoende plaats is om meer klassen in te richten.”

Suys ziet het probleem niet. “Er zijn momenteel geen signalen dat er overcapaciteit zou zijn, op basis van cijfers uit de kleuterschool waarover we beschikken”, zegt hij. “We willen de maximumcapaciteit gewoon hoog genoeg, zodat elk kind in de Opdorpse school terecht kan. Ik zou niet willen dat we iemand moeten weigeren.”

Voor gemeenteschool ‘t Sprinkhaantje is de maximumcapaciteit vastgelegd op 520 leerlingen. Ook daar geldt een maximum van 52 kinderen per geboortejaar.