Gemeente lanceert nieuwe wandelroute tussen bos en brouwerij Nele Dooms

08 oktober 2019

1

Er is een nieuwe wandelroute in de maak in Buggenhout. Die zal officieel geopend worden op de Dag van de Trage Weg, op zondag 20 oktober. Dan staan overal in het land wandelpaden en buurtwegen in de kijker. Buggenhout lanceert de nieuwe wandelroute ‘Tussen bos en brouwerij’. Deze wandelroute is uitgewerkt in samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos, brouwerij Bosteels en lokale wandelclub De Vossen. De route loopt door het centrum en is ongeveer negen kilometer lang. Om de wandeling helemaal begaanbaar te krijgen, werd de buurtweg 118 weer herop gewaardeerd. Deze buurtweg is een nieuwe wandelverbinding tussen de Spoorwegstraat en de Bosstraat. De wandeling start op het Kamiel Van Belleplein en eindigt aan Brouwerij Bosteels. Voor de opening verzamelen de deelnemers op 20 oktober om 10 uur.