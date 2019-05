Gemeente lanceert nieuwe visie op feesten: volwaardige kermis voor Briel, lasershow in plaats van vuurwerk en extra steun voor jaarmarkt Nele Dooms

28 mei 2019

16u36 3 Buggenhout Nu CD&V de touwtjes in handen heeft in Buggenhout sinds de nieuwe legislatuur, lanceert het een nieuwe visie op feesten in de gemeente. Zo krijgt den Briel een eigen volwaardige kermis. Vuurwerk in het centrum wordt vervangen door een lasershow. En er zal meer worden ingezet op de jaarmarkt in Opdorp en de kermiszaterdag in Opstal.

CD&V maakte er eerder al geen geheim van dat het de kostprijs op evenementen in de bosgemeente wil drukken. “De grote som geld die grote evenementen zoals bijvoorbeeld de Ronde van België kosten, kan dienen voor heel wat andere initiatieven verspreid over de gemeente”, liet huidig burgemeester Pierre Claeys (CD&V) al optekenen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Nu zijn partij aan de macht is, wil die daar ook daadwerkelijk werk van maken.

“Een bruisende gemeente met meer aandacht voor de deelgemeenten, een kleinere ecologische voetafdruk en een lagere kostprijs, daar gaan we de komende zes jaar voor”, benadrukt schepen van feestelijkheden Geert Mannaert (CD&V). “Buggenhout moet zijn reputatie als bruisende gemeente zeker behouden, maar er moet meer aandacht zijn voor het financiële plaatje en de deelgemeenten. We denken daarbij ook aan samenwerkingsverbanden met privépartners. Zo wordt voor december een kerstshow voor senioren uitgewerkt en in het voorjaar een sport- en dansevenement voor jongeren.”

Geen vuurwerk meer

De Zomerse Donderdagen in het centrum blijven behouden. Die zullen traditiegetrouw op het Kerkplein in Buggenhout-centrum plaatsvinden. De Septemberkermis krijgt echter een nieuwe locatie. De optredens, waarvoor bewust gekozen zal worden voor een mix van plaatselijk talent en grotere namen, tijdens dit kermisweekend zullen plaatsvinden op het nieuwe Kamiel Van Belleplein achter de kerk. Een vuurwerk zal er voortaan niet meer bij zijn. Unizo schakelt hiervoor over op een licht- en lasershow. Dat is meer klimaat- en diervriendelijk.

Jeugd en volksbal

Nieuw is dat den Briel in de toekomst een volwaardige kermis krijgt. “Voor de realisatie daarvan willen we vooral de plaatselijke bewoners betrekken”, zegt Mannaert. “En in Opstal willen we meer inzetten op kermiszaterdag. Het accent gaat naar de jeugd met een optreden van een bekende jeugdband en straatanimatie, en op het volkse karakter van de kermis daar, met een kroegentocht en volksbal. Opstal krijgt bij wijze van proefproject dit jaar op 13 juli ook een Zomerse Zaterdag, op de binnenkoer van de Patattenmolensite.”

“Ook Opdorp mag op de nodige ondersteuning vanuit de gemeente blijven rekenen voor de organisatie van de jaarlijkse kermisweek begin juli”, zegt Mannaert. “De huidige formule, waar tal van verenigingen aan meewerken, blijft behouden. Maar we gaan in de toekomst wel extra investeren in de jaarmarktdag. We denken daarbij bijvoorbeeld aan een optreden van een bekende zanger in de namiddag.”

Het gemeentebestuur gaat ook investeren in herbruikbare bekers. Daarmee zet het in op duurzaamheid en meer milieuvriendelijkheid. De bekers kunnen ook uitgeleend worden aan verenigingen als die iets organiseren. Voor evenementen staat ook een nauwere samenwerking met de plaatselijke brouwerijen, Bosteels en Malheur, op stapel.