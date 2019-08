Gemeente lanceert campagne “veilig terug naar school” Nele Dooms

20 augustus 2019

17u25 2 Buggenhout Het gemeentebestuur van Buggenhout lanceert aan het einde van deze zomervakantie de campagne ‘veilig terug naar school, denk je ook aan ons?’.

Daarmee wil Buggenhout extra inzetten op de zwakke weggebruiker, zoals voetgangers en fietsers. Bij de campagne, die ook via sociale media wordt gevoerd, zullen affiches van twee schoolgaande kinderen aan een zebrapad in schoolomgevingen opduiken. Er komen grote borden aan alle Buggenhoutse scholen. Het gaat om veertien locaties. “De schoolgaande jeugd verdient bij de start van een nieuw schooljaar extra aandacht”, zegt schepen van Mobiliteit Geert Hermans (CD&V). “Naast de campagne geven we ook in het infoblad tips mee voor een veilig schooljaar. Bovendien zullen we op 24 september een schoolroutekaart voorstellen. Die toont de veiligste schoolroutes naar alle scholen van Buggenhout. De scholen kunnen deze kaarten verdelen aan hun leerlingen, maar ook aan ouders en grootouders.”