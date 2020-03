Gemeente lanceert aparte website om updates rond coronacrisis te volgen Nele Dooms

14 maart 2020

Het gemeentebestuur van Buggenhout lanceert op haar gemeentelijke website een aparte pagina waarop inwoners alle updates rond de coronacrisis kunnen volgen. “We merken dat de inwoners met veel vragen zitten”, zegt burgemeester Pierre Claeys (CD&V). “Bovendien komt er een overvloed aan informatie in sneltreinvaart op ons af. Daarom hebben we ervoor gekozen om speciaal hiervoor een extra gedeelte aan onze website toe te voegen. Alle nieuwe informatie verzamelen we daarop, in thema’s. Zo kunnen de inwoners updates en eventueel bijkomende maatregelen goed volgen. Dit maakt het voor de burger eenvoudiger om exact het antwoord op zijn of haar vraag te vinden.” Geïnteresseerden kunnen terecht op www.buggenhout.be/corona.