Gemeente lanceert 10-puntenprogramma aan lokale steunmaatregelen na coronacrisis Nele Dooms

11 mei 2020

15u17 0 Buggenhout Subsidie en renteloze leningen voor verenigingen, steun voor onthaalouders en winkeliers, schorsen van huurgelden en belastingen,... Het gemeentebestuur van Buggenhout heeft een 10-puntenprogramma klaar met lokale steunmaatregelen. Het plan moet helpen om er middenstand, verenigingen en inwoners weer bovenop te krijgen na de coronacrisis. De kost voor de gemeente om dit waar te maken, wordt geschat op 100.000 euro. Een overzicht:

Subsidies voor verenigingen

Het gemeentebestuur verhoogt de subsidiepot voor de Buggenhoutse jeugd-, cultuur- en sportverenigingen dit jaar met 10 procent. Dat kost de gemeente 11.700 euro. Verenigingen die een gemeentelijke zaal reserveerden voor hun werking of een activiteit die niet kan plaatsvinden door corona, krijgen het huurgeld terugbetaald. “De stelregel is: niet gebruikt = niet betalen”, zegt schepen Geert Hermans (CD&V). “Ook sportkampen die niet doorgaan, betalen we terug. En verenigingen met een gebouw die het nu extra moeilijk hebben omdat er ook geen activiteiten kunnen plaatsvinden om geld in kas te brengen, kunnen rekenen op een renteloze lening van de gemeente.”

Steun en promo voor lokale middenstand

Buggenhoutse middenstanders kunnen via de gemeentelijke diensten gratis vloer- en raamstickers ontvangen om de social distancing voor hun klanten duidelijk aan te geven. Het gemeentebestuur zal inzetten op de promotie van winkelen in de eigen gemeente, onder andere met een extra infoblad om de plaatselijke handelaars in de verf te zetten. Een dienst Ondernemingen is opgericht met een ambtenaar Lokale Economie die als eerste contactpersoon moet fungeren voor alle handelaars en ondernemingen.

Gratis mondmaskers voor elke inwoner

Het gemeentebestuur wil dat alle inwoners van Buggenhout over een mondmasker beschikken. Die zullen aangekocht worden via de provincie. Elke inwoner zal een mondmasker ontvangen in de brievenbus. Dat kost de gemeente 16.000 euro.

Geen standgeld voor marktkramers

Er komt een regeling voor het standgeld dat markt- en foorkramers en ambulante handel normaal moeten betalen. De marktkramers met een abonnement in Buggenhout krijgen het standgeld van de marktdagen die door Covid-19 niet konden doorgaan terugbetaald. Hetzelfde geldt voor ambulante handelaars met een vaste standplaats, voor de dagen waar zij geen ambulante handel konden drijven.

Kwijtschelding van huur- en concessievergoedingen

Omdat de cafetaria verbonden aan de sporthal gesloten moet blijven, krijgt de uitbater zijn concessievergoeding aan de gemeente kwijtgescholden. Hetzelfde gebeurt voor de Oxfam Wereldwinkel in een gemeentelijk gebouw is ondergebracht, en voor de dagopvang Cado in Seniorama III en Kind en Preventie in ’t Pagadderke en golfclub Krokkebaas.

Laptops voor kwetsbare kinderen

Er werd een oproep gelanceerd om nog bruikbare laptops binnen te brengen bij de gemeente. Die kunnen dan verdeeld worden aan kinderen uit gezinnen die geen computer ter beschikking hebben voor afstandsonderwijs. De gemeente betaalt de onkosten die nodig zijn om de gedoneerde laptops in orde te maken en die te voorzien van essentiële software door een IT-firma.

Online platform voor de lokale handelaars

De gemeente ondersteunt het platform Buggenhoutshopt.be. Daar kunnen Buggenhoutse middenstanders hun producten online te koop aanbieden. Door financiële steun van de gemeente moeten de middenstanders geen inschrijvingskosten betalen om van dit platform gebruik te maken.

Vergoeding voor onthaalouders

Onthaalouders die inkomsten verliezen omdat ouders aangezet worden om hun kinderen thuis te houden, krijgen de garantie van hun normale vergoeding. De gemeente trekt daar 6.000 euro voor uit. In de voorschoolse opvang zullen geen kosten van zogezegde “respijtdagen” aangerekend worden voor ouders die hun kinderen toch liever thuis houden.

Geen retributies inname openbaar domein

Retributies voor de inname van openbaar domein zijn niet verschuldigd voor de periodes dat een bouwwerf stil ligt omwille van Covid-19.

Informatie voor de bevolking

Er komt een extra editie van het informatieblad, dat volledig gewijd zal zijn aan Covid-19. Gemeentepersoneel houdt een telefoonactie om de oudere bevolking op te bellen en te peilen naar hun noden en na te gaan of ze hulp nodig hebben.