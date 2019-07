Gemeente laat openbare verlichting verder vervangen door zuinigere led-lampen Nele Dooms

08 juli 2019

12u30 2 Buggenhout Het gemeentebestuur van Buggenhout laat haar openbare verlichting verder vervangen door led-lampen. Het tekende daarvoor een nieuwe overeenkomst met Fluvius en Intergem. Door om te schakelen naar led, doet de gemeente haar energieverbruik fors dalen. Dat betekent niet alleen een besparing op de factuur, maar ook minder CO2-uitstoot.

In Buggenhout staan momenteel 1.954 verlichtingstoestellen. Samen verbruikten die in 2018 877.667 kilowattuur elektriciteit, goed voor een CO2-uitstoot van 203.619 kilogram. “Dat moet in de toekomst serieus naar beneden door om te schakelen naar led-lampen”, zegt schepen van Milieu Geert Hermans (CD&V). “Het voorbije jaar werd dit project opgestart. Dat maakt dat er ondertussen al 203 led-toestellen in Buggenhout staan. De Diepmeerstraat, Kamerstraat, Damstraat en Beukenstraat zijn uitgevoerd. Elk jaar zorgt Fluvius voor een ombouw van 10 procent van de openbare verlichting. Tegen 2027 moet dit helemaal rond zijn.”

Voor 2019 komen onder andere Kerkstraat, Kasteelstraat, Dries, Brielstraat, Maalderijstraat, Pastorijstraat, Bosstraat, Platteput, Meir, Putweg, Vitsstraat, Veldstraat, Hoogweg en Lijneveldstraat aan de beurt. “Omdat Buggenhout een overeenkomst met netbedrijf Fluvius tekende voor een versnelde ombouw, dalen het energieverbruik en de CO2-uitstoot 12 tot 15 keer sneller dan aanvankelijk het geval zou zijn geweest”, zegt Hermans.