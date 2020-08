Gemeente koopt digitale snelheidsborden voor schoolomgevingen Nele Dooms

28 augustus 2020

16u35 0 Buggenhout Het gemeentebestuur van Buggenhout koopt elf nieuwe digitale snelheidsborden. Het grootste deel ervan krijgt een plaats in de schoolomgevingen waar zone 30 geldt.

De digitale snelheidsborden die de gemeente koopt, tonen bestuurders hoe snel ze rijden als ze er passeren. Daarmee hebben ze een sensibiliserende functie om bestuurders aan te manen hun snelheid te milderen als die te hoog is. “Bovendien beschikken ze ook over een uitleesfunctie van de meetgegevens”, zegt schepen van Mobiliteit Geert Hermans (CD&V). “De verkeersdienst van de politie kan daarmee nagaan hoeveel voertuigen te snel gereden hebben gedurende een bepaalde periode. Die meetgegevens kunnen dan als basis dienen om achteraf te oordelen of effectieve snelheidscontroles nodig zijn.”

De snelheidsborden werken op zonne-energie via een zonnepaneel. Van de elf borden die de gemeente aankoopt, krijgen er acht een vaste opstelling in de zone 30 ter hoogte van schoolomgevingen. Twee zijn er voorzien aan de Vierhuizen, één in de Schoolstraat, twee in de Hanenstraat, één in de Broekstraat in Opstal, één in de Meir in Opstal en één in Opdorp. “Daarnaast kopen we nog drie mobiele borden om te plaatsen in straten op vraag van de politie of bewoners”, zegt Hermans. De nieuwe snelheidsborden kosten de gemeente ruim 35.000 euro.