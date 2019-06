Gemeente herbekijkt beplanting Kamiel Van Belleplein Nele Dooms

07 juni 2019

18u05 0

Het gemeentebestuur van Buggenhout herbekijkt de beplanting op het nieuwe Kamiel Van Belleplein achter de kerk in het centrum. Meer bepaald gaat het om de groenaanleg rond het speeltuig, in de vorm van een piratenboot, dat er staat. Oppositieraadslid Anny Crick (VB) kaartte tijdens de jongste gemeenteraad de problematiek daar aan. “De beplanting staat wel heel dicht tegen het speeltuig. Ouders beklagen zich erover dat de soort planten ook ongelukkig gekozen is, met lange, scherpe doornen. Dat is niet aangenaam spelen voor de kinderen.” Schepen Geert Hermans (CD&V) is zich bewust van het probleem en voorziet oplossingen. “Er is al contact opgenomen met de aannemer om de eerste rij beplanting aan het speeltuig weg te nemen of te verplaatsen. Dat zal het speelplezier van de kinderen zeker ten goede komen”, zegt hij.