Gemeente helpt voortaan bij bestrijding eikenprocessierups Nele Dooms

24 april 2020

15u12 0 Buggenhout Het gemeentebestuur van Buggenhout zal voortaan helpen bij de bestrijding van de eikenprocessierups bij haar inwoners. Het start daarvoor een extra dienstverlening op.

Wie op één of meer bomen in zijn tuin te maken krijgt met de eikenprocessierups, kan daarvoor voortaan contact opnemen met de gemeente. Die stuurt dan een gespecialiseerde firma langs om de rupsen te verdelgen. “Net zoals wespennesten kunnen verdelgd worden door de brandweerzone, starten we een gelijkaardig initiatief voor eikenprocessierupsen”, zegt schepen van milieu Geert Hermans (CD&V). “De gemeente zal daarvoor beroep doen op een speciale firma of specialist.”

Voor 2020 zullen Buggenhoutenaren gratis gebruik kunnen maken van deze dienstverlening. Vanaf 2021 zal de gemeente 50 euro per perceel aanrekenen als een eigenaar vraagt om te helpen in de bestrijding van eikenprocessierups.