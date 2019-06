Gemeente gaat voor magazine in plaats van infoblad Nele Dooms

12 juni 2019

Het gemeentebestuur van Buggenhout wil het gemeentelijk infoblad in een ander kleedje steken. Dat bleek tijdens de jongste gemeenteraad toen oppositieraadslid Sylva Bogaerts (N-VA) daar vragen over stelde. Die wilde de plannen van het schepencollege rond het infoblad kennen. “We willen het informatieblad graag laten evolueren naar een kleiner formaat, meer in magazinevorm”, zegt schepen Geert Hermans (CD&V). “Bedoeling is om in de toekomst meer achtergrondinfo in dit blaadje te geven en te werken met themanummers. Voor actuele berichtgeving kunnen inwoners dan op de website terecht. Er zal ook geen reclame meer in staan, zoals nu het geval is en ongeveer elke twee maanden verschijnen.” De gemeente wil het nieuwe magazine begin volgend jaar lanceren.