Gemeente en politie informeren geïnteresseerde inwoners rond oprichting van buurtinformatienetwerken Nele Dooms

30 januari 2020

13u59 0 Buggenhout Er komt eindelijk concreet schot in de zaak voor de oprichting van BIN’s, of buurtinformatienetwerken, in Buggenhout. Daar is al lang vraag naar. Op woensdag 5 februari zal een informatieavond plaatsvinden voor alle geïnteresseerden.

Via een BIN of buurtinformatienetwerk houden buren elkaar op de hoogte van wat er gebeurt in de buurt. Dat gebeurt in samenwerking met de politie. Bedoeling van een dergelijk project is dat er meer sociale controle is en het veiligheidsgevoel vergroot. Wie verdachte situaties of gedragingen in zijn buurt opmerkt, geeft die dan onmiddellijk door. De politie kan dan kort op de bal spelen. Aan het hoofd van elke BIN staat een coördinator, een bewoner die door de buurt verkozen is, en iemand van de lokale politie. Zij organiseren en evalueren de werking ervan op regelmatige tijdstippen.

Iedereen kan meewerken aan zo’n BIN en zo een steentje bijdragen aan de veiligheid in een wijk of straat. Voor geïnteresseerden vindt op woensdag 5 februari een informatieavond plaats. Iedereen met vragen of die wil weten hoe de organisatie van zo’n BIN-netwerk in elkaar zit, kan er op terecht. De infosessie begint om 19 uur in de raadszaal van het Administratief en Cultureel Centrum, aan de Nieuwstraat in Buggenhout.