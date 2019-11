Gemeente bedeelt gratis strooizout: elk gezin zak van 10 kilo Nele Dooms

04 november 2019

Het gemeentebestuur van Buggenhout deelt ook dit jaar strooizout uit. Elk gezin kan één gratis zak van tien kilogram afhalen. Wie dat wil, moet wel zijn identiteitskaart meebrengen. Er zijn verschillende verdeelmomenten voorzien. Op zaterdag 16 november gebeurt dat van 9 tot 12 uur op de site Patattenmolen, aan de Krapstraat in Opstal, en van 13 tot 16 uur aan gemeenschapscentrum De Pit, aan de Platteput in Buggenhout-centrum. Op zaterdag 23 november volgt nog een bedeling aan kunstenatelier Spat, in de Brielstraat in de wijk Briel van 9 tot 12 uur en aan gemeenteschool De Pupil, in de Veldstraat in Opdorp van 13 tot 16 uur. Een laatste bedeling vindt plaats op dinsdag 26 november van 17 tot 20 uur aan het magazijn van de technische dienst, in de Beukenstraat.