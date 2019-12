Gemachtigde opzichters krijgen diploma Nele Dooms

06 december 2019

In het gemeentehuis in Buggenhout kregen de nieuwe gemachtigde opzichters voor de gemeente hun diploma. De jongste cursus dit jaar was een erg groot succes. Tientallen geïnteresseerden namen deel. Alle deelnemers kregen naast hun diploma, ook een fluohesje, een tricolore armband en een verkeersbordje C3 voor de uitoefening van hun taak. Schepen van Mobiliteit Geert Hermans (CD&V), die de cursus als voorzitter van fietsclub TGV Opstal, ook zelf volgde, is overtuigd van het nut van dit initiatief. “Gemachtigde opzichters helpen om de lokale veiligheid te verhogen”, zegt hij. “Ze helpen voetgangers en groepen kinderen veilig de straat oversteken. Ook senioren en personen met een handicap laten zich tijdens uitstappen vaak begeleiden door een gemachtigd opzichter. Om nog meer vrijwilligers te kunnen inzetten in Buggenhout, organiseerde de verkeersdienst van de politie een nieuwe cursus. Met succes.”