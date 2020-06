Geen walking dinner, maar ceremonie in bos voor afscheid zesdeklassers basisschool Vierhuizen Nele Dooms

26 juni 2020

12u29 10

Buggenhout Het zit erop voor de zesdeklassers van basisschool Vierhuizen in Buggenhout. Van hun schoolcarrière in de lagere school namen ze afscheid tijdens een ceremonie in Buggenhout Bos, een coronaproof locatie.

“Normaal gezien houden we in onze school een grote receptie met walking dinner voor de laatstejaars, hun ouders en familie”, zegt directeur Nikie van der Straeten. “Het coronavirus beslist daar nu anders over. Maar we wilden van dit afscheid ook dit jaar toch een heel bijzonder moment maken. Het draait dan wel helemaal anders uit dan iedereen verwacht, maar ik denk dat we een mooi alternatief hebben.”

De zestien leerlingen uit het zesde leerjaar verzamelden met hun ouders aan de Konijnenberg in Buggenhout Bos en werden er opgewacht door het hele leerkrachtenteam. Een diploma kregen ze één voor één in handen en de kinderen zelf hadden een flashmob-dansje en liedje voorbereid, dat enthousiast onthaald werd door de ouders. “Om de ouders toch de kans te geven te klinken op hun oogappels hebben we aperozakjes samengesteld”, zegt directeur Nikie. “Dat zal zeker smaken.”