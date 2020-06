Geen verveling voor kinderen tijdens zomervakantie: gemeente bezorgt ze allemaal een doe-boek Nele Dooms

18 juni 2020

13u05 0 Buggenhout Alle kinderen in Buggenhout tussen 6 en 12 jaar krijgen van het gemeentebestuur en het Huis van het Kind een doe-boek. Dat moet verveling tegen gaan tijdens de komende zomervakantie. De gemeente stapt hiermee in het project Warme William, dat inzet op mentale gezondheid van kinderen en jongeren.

“Tijdens de voorbije coronacrisis bleek het al niet eenvoudig voor kinderen en jongeren om leuke activiteiten uit te oefenen”, zegt schepen van jeugd Mieke Van Malderen (CD&V). “En verre reizen tijdens de komende zomervakantie lijken er ook al niet in te zitten. Daarom hebben we beslist om de kinderen in onze gemeente iets aan te bieden om hen bezig te houden. Amusement dicht bij huis, zeg maar.”

Het doe-boek dat alle Buggenhoutse kinderen krijgen moet aanzetten om op ontdekking te gaan in eigen buurt. “Zo toveren we juli en augustus om tot twee maanden vol creatief plezier en creëren we meer verbinding tussen alle inwoners van onze bosgemeente”, zegt Van Malderen. “De activiteiten in het boek zijn vooral gericht op kinderen tussen 6 en 12 jaar, maar ook broers en zussen en zelfs ouders kunnen meedoen.”

Met het project besteedt de gemeente ook aandacht aan de fysieke en mentale gezondheid van kinderen en jongeren. “Het idee komt uit het project Warme William, met de grote beer die inzet op preventie en mentale gezondheid van kinderen en jongeren”, klinkt het. “Wie zich goed voelt en vanalles kan beleven, staat mentaal sterker.”

Buggenhout wil met de activiteiten en opdrachten in het doe-boek een zo breed mogelijke groep bereiken. “Daarom zijn ze allemaal heel toegankelijk en haalbaar”, zegt Van Malderen. “Door de beperkte materialen die nodig zijn, zijn de opdrachten makkelijk uit te voeren. De nadruk ligt niet enkel op werken op papier. Kinderen krijgen ook de mogelijkheid om al doende op een leuke manier veel te leren.”