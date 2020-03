Geen officiële opening voor Lente op den Dries, maar kunstige beren blijven wel hele maand te bezichtigen Nele Dooms

13 maart 2020

09u22 15 Buggenhout Ook voor de tweejaarlijkse Lente Op den Dries van Middenstand Opdorp Leeft steekt de coronavirus stokken in de wielen. Een officiële opening komt er niet.

Deze week waren leden van Middenstand Opdorp Leeft al volop bezig om de Dries te bevolken met kunstig versierde teddyberen. In totaal moeten er liefst 175 exemplaren een plaats krijgen tussen de vele bloeiende paasbloemen op de Dries. De officiële opening van de beeldententoonstelling was aanstaande zondag 15 maart voorzien. Maar die openingsreceptie kan niet doorgaan door de richtlijnen van de federale overheid die alle publieke events verbiedt om zo de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

“Recepties, opendeurdagen en evenementen waar veel mensen dicht bij elkaar zijn, mogen niet meer. Dat kregen we te horen van de burgemeester”, zegt voorzitter Erik Coppens. “We staan achter deze beslissing en nemen mee onze verantwoordelijkheid in de strijd tegen corona. We hopen op het begrip van onze sponsors, die de expo met beren mogelijk maken, en die we normaal tijdens de opening bedanken.”

De openingsreceptie van MOL zou normaal gebeuren in samenwerking met de Harmonie Met Moed Vooruit van Opdorp, die dit jaar haar 160-jarig bestaan viert. De muzikanten plannen een fototentoonstelling in de kerk van Opdorp, die tegelijk met de beeldenexpo zou geopend worden. Dat gebeurt dus niet. Ook de overzichtstentoonstelling van de harmonie zelf zal niet doorgaan. Die wordt uitgesteld naar een latere datum.

Wel zal de beeldententoonstelling zelf de komende weken wel plaatsvinden. Aanstaande zaterdag worden de laatste beren mooi versierd afgeleverd bij MOL en krijgen die een plaats op de Dries. Daardoor zal de Lente op den Dries wel te bekijken zijn vanaf zondag 15 maart tot en met zondag 12 april. “Voor deze tentoonstelling is er geen probleem omdat die in openlucht is en bezoekers op de Dries meer dan voldoende afstand van elkaar kunnen houden. De beren zijn dus te bewonderen zonder besmettingsgevaar.”