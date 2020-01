Geen Miss België-kroontje voor Orelie De Nul: “Maar voor mezelf wel gewonnen” Nele Dooms

13 januari 2020

08u54 0 Buggenhout Een Miss België-kroontje zat er voor de Buggenhoutse finaliste Orelie De Nul niet in. Maar de jongedame kijkt wel met heel veel voldoening terug op het avontuur. “Voor mezelf heb ik wel gewonnen”, zegt ze. “Ik heb de voorbije maanden ongelooflijk veel geleerd uit deze ervaring.”

Net als de andere kandidates voor de verkiezing van Miss België had Orelie zich de voorbije maanden stevig voorbereid op de finale. “En dat ging gepaard met onbeschrijfelijke emoties en momenten”, zegt ze. “Ik heb geen seconde spijt gehad dat ik in dit avontuur gestapt ben. En ik ben dan misschien niet naar huis gegaan met het felbegeerde kroontje, ik ben wel onvergetelijke ervaringen en enorme levenslessen rijker.”

Velen hadden Orelie de eerste plaats gewenst. Dat ze die toch niet behaalde laat de Buggenhoutse niet aan haar hart komen. “Feit is dat ik sowieso erg trots op mezelf ben”, zegt ze. “Ik heb een mooi parcours afgelegd, ik heb mijn beste gedaan en genoten. Er waren zoveel mensen die me steunden en voor me supporterden. Dat deed enorm deugd en ik ben daar dankbaar voor. Ik stond tijdens de finale niet enkel voor mezelf op het podium, maar ook voor iedereen die in mij geloofde.”

Orelie heeft ook mooi woorden voor de nieuwe Miss België Celine Van Ouytsel. “Ik wens haar alle succes toe”, zegt ze. “Ze heeft alles in zich om een goede Miss te zijn en ze zal er een prachtig jaar van maken. Ik hoop dat ze ten volle van haar grote droom.”