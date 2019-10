Geen honger voor vogeltjes deze winter in buurt van SiViBu: jongeren zorgen voor voederhuisjes op schooldomein Nele Dooms

28 oktober 2019

17u30 2

In de omgeving van het Sint-Vincentiuscollege van Buggenhout zullen de vogeltjes deze winter geen honger hoeven te leiden. Dat hebben ze te danken aan enkele jongeren van de school, die voor voederhuisjes op het schooldomein zorgen. Voor de lessen STEAM-technieken rond het thema hout, maakten de leerlingen per twee verschillende voederhuisjes. “Ze maakten een ontwerp op de computer via een online tekenprogramma. Daarna zochten ze gerecycleerd hout bij elkaar om de huisjes te maken”, zegt Jef De Raeymaecker, begeleidende leerkracht. “Na enkele weken zagen, vijzen, nagelen en lijmen, kwamen ze tot erg mooie resultaten. Net op tijd, want de dagen worden voelbaar korter en kouder en dan vinden de vogels moeilijker hun voedsel. Met deze voederhuisjes kunnen we de vogels helpen om eten te vinden tijdens de koude winter.” De voederhuisjes zijn op palen gezet of in bomen gehangen in de tuin van de school.