Geen groot feest voor vijftigste verjaardag Blijdorp, wel klaroengeschal en verkleedpartij Nele Dooms

09 september 2020

17u37 28 Buggenhout/Dendermonde Een groot feest voor de vijftigste verjaardag van Blijdorp, de voorziening voor mensen met een mentale beperking uit de regio Dendermonde en Buggenhout, zat er niet in door de coronacrisis, maar enkele kleinere initiatieven zetten de belangrijke dag wel in de kijker.

Deze maand bestaat Blijdorp exact vijftig jaar. De voorziening is ontstaan vanuit een nieuwe school voor buitengewoon onderwijs die in september 1970 de deuren opende. “In die tijd was het roeien met de riemen die men had”, weet het huidige directieteam van Blijdorp. “Zo kreeg de school plaats in enkele lokalen die de stad ter beschikking stelde in haar avondschool in Dendermonde. Er was ook nog maar weinig aangepast materiaal voorhanden. Een eigen nieuwbouw kwam er pas enkele jaren later.”

Blijdorp startte vijftig jaar geleden met slechts een aantal medewerkers en 54 leerlingen tussen 3 en 16 jaar. Inmiddels groeide Blijdorp uit tot een voorziening met verschillende vestigingen in Buggenhout, Hamme en Dendermonde. Een vijfhonderdtal mensen met een beperking geniet van een levenslang aanbod van scholen, tijdelijk verblijf of woongroepen, dagbegeleiding en mobiel ambulante begeleiding biedt. Ook in Roemenië werd een Blijdorp opgericht.

“Reden genoeg om te vieren dus, al moet dat kleinschalig gebeuren”, klinkt het. “Zo werden de medewerkers opgeroepen om aan de slag te gaan in kledij uit de seventies. Er werden foto’s uit de oude doos verspreid in de vestigingen in Buggenhout, Hamme en Dendermonde. En het keukenteam serveerde een aangepast seventies-menu. In Buggenhout werd de verjaardag gevierd met klaroengeschal bij de vlaggenmast.”